أستاذة اجتماع: صلاحية الأب والأم لتربية الأطفال تحتاج لمراجعة.. فيديو

قالت هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، إن الفزع الجمعي يصيبنا من حوادث قتل أب لابنه أو جدة لحفيدها، خاصة أن لدينا صورة عن الأسرة يجب أن تكون مثالية، مشيرة إلى أنه "ليس أي أب وأم لديهما قدرة على التربية".





وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أننا نعيش وهم أن الأب والأم دائمًا يصلحان لتربية الأطفال وهذا خطأ، مؤكدة ضرورة تدخل الدولة بشكل مناسب لمكافحة العنف ضد الأطفال.



