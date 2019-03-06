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أستاذة اجتماع: صلاحية الأب والأم لتربية الأطفال تحتاج لمراجعة.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
قالت هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، إن الفزع الجمعي يصيبنا من حوادث قتل أب لابنه أو جدة لحفيدها، خاصة أن لدينا صورة عن الأسرة يجب أن تكون مثالية، مشيرة إلى أنه "ليس أي أب وأم لديهما قدرة على التربية".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أننا نعيش وهم أن الأب والأم دائمًا يصلحان لتربية الأطفال وهذا خطأ، مؤكدة ضرورة تدخل الدولة بشكل مناسب لمكافحة العنف ضد الأطفال.

وأشارت إلى أن الأطفال يخرجون مشوهين نفسيًا نتيجة ما يتعرضون له، لذا يجب تأهيل الأب والأم والتوعية بمسؤوليات الزواج والأمومة عن طريق الإعلام ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه "لا يحق للأب والأم القسوة بغرض التربية، ولا يعول المجتمع على حب الأم والأب فقط، ولكن يجب زيادة وعيهم".

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