إقبال على حجز تذاكر فيلم "Captain Marvel" قبل انطلاقه فى مصر

شهدت الساعات الماضية إقبالا كثيفا على حجز فيلم "Captain Marvel" قبل انطلافه رسميا فى دور العرض المصرية.



الفيلم يشارك فى بطولته جود لو، صامويل ال جاكسون، لي بيس، انيت بانينج، كلارك كريج، وكانت أنجلينا جولي قد طلبت عشرين مليون دولار ﻹخراج الفيلم، قبل أن يذهب إلى Anna Boden.



فيلم Captain Marvel تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون، عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.