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مميش: موقع ميناء شرق بورسعيد عبقري.. ويدنا في يد السيسي لنهضة مصر

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:09 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن التجارة الدولية بدأت في التحول من الشرق إلى الغرب بعد ظهور الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية؛ مؤكدا أن موقع ميناء بورسعيد عبقري، ويمكن من خلاله الوصول لسوق البحر المتوسط بالكامل وشرق وغرب أوروبا، وكذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية.

وأضاف مميش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»؛ ويقدمه «لبني عسل _ خالد أبو بكر»؛ أن مصر قلب التجارة العالمية، بفضل امتلاكها قناة السويس، وميناء العين السخنة، بما يساهم في فتح فرص عمل ويعود بعائد كبيرة جدا من العملة الصعبة لخزينة الدولة.

واوضح مميش إن موقع ميناء شرق بورسعيد يسمح له بأن يكون ميناء محوري، مرددا:«مبروك لمصر وللرئيس السيسي والشعب المصري على افتتاح ميناء شرق بورسعيد الجديدة».

وأشار مميش أنه تم إنشاء أرصفة أكبر بالميناء، حيث أصبح ميناء شرق بورسعيد قادر على استقبال السفن العملاقة، بالإضافة إلى أن الميناء يساهم في جذب العديد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب.

واختتم مميش: «بنحط إيدينا فى إيد الرئيس السيسي ونعمل سويا على تقدم مصر».

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