عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد الجديد أحد الموانئ المحورية في المنطقة

قال اللواء عمرو عبد القادر مدير ميناء شرق بورسعيد الجديد، إن الميناء يعد أحد الموانئ المحورية في المنطقة لموقعه المتميز.



وأضاف «عبد القادر» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أعمال ميناء شرق بورسعيد تسمح باستقبال السفن العملاقة، موضحا أنهم يسعون إلى مساعدة أهالي سيناء والتسرع في بناء الرصيف لمساعدة أهالي العريش الذين يعملون في التجارة والتصدير.



من جانبه أشار اللواء محمد عبد العزيز رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، إلى أن ميناء شرق بورسعيد إضافة لحركة النقل البحري والمنطقة، موضحا أنه تم التعاقد على محطات متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.



وأوضح «عبد العزيز» أنه تم عمل 8 كم متر أرصفة منها محطات متعددة الأغراض، مثل محطة لتداول السيارات، مؤكدا أن ميناء شرق بورسعيد خير جديد للبلد وسينقل مصر الي مكان آخر في التجارة العالمية والتنمية.