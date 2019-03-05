7 مفقودين و23 قتيلا في إعصار عنيف بولاية ألاباما الأمريكية

واصلت فرق البحث والإنقاذ بولاية ألاباما الأمريكية البحث بين أنقاض منازل دمرتها أعاصير اجتاحت الولاية في مطلع الأسبوع بحثا عن سبعة أو ثمانية أشخاص لم يُعرف مصيرهم في أعقاب أعنف سلسلة أعاصير شهدتها الولايات المتحدة منذ 2013.



وبدأت بلدة بيوريجارد الصغيرة الواقعة قرب حدود ولايتي ألاباما وجورجيا حدادا على 23 شخصا تأكد مقتلهم في هذه العواصف من بينهم أربعة أطفال وسبعة أشخاص من أسرة واحدة تراوحت أعمارهم بين 6 سنوات و93 سنة حسبما قال بيل هاريس خبير الطب الشرعي بمقاطعة لي كاونتي خلال مؤتمر صحفي في الصباح.



وأدت الأعاصير إلى تدمير منازل متنقلة واقتلاع أشجار ضخمة يوم الأحد برياح بلغت سرعتها 274 كيلومترا في الساعة.



وصنف خبراء الأرصاد الجوية أعنف هذه الأعاصير عند المستوى الرابع ضمن مقياس لقوة الأعاصير مؤلف من ستة مستويات يسمى إنهانسيد فوجيتا.



وقالت السلطات إنه بالإضافة إلى من تأكد موتهم، أصيب أكثر من 50 شخصا ما يجعل هذه الأعاصير هى الأعنف منذ أن اجتاح إعصار منطقة مور في ولاية أوكلاهوما في مايو 2013 وأدى إلى سقوط 24 قتيلا و375 جريحا.