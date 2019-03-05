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رياضة

لاعب برشلونة لـ صدى البلد: الواسطة سبب رحيلي عن مصر.. والعودة للأهلي أو الزمالك محل دراسة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:04 م
صدى البلد
أحمد هاني
  • لاعب برشلونة في تصريحات خاصة لصدى البلد :
  • ولدت فى أمريكا .. ولكنى أفضل تمثيل مصر .. وهذا الفارق بين الأماكن
  • "نفسي أوصل لمكانة محمد صلاح" .. وسأفكر في الأهلي والزمالك

يرى طارق الدالي لاعب برشلونة الإسباني فرع الولايات المتحدة الأمريكية، أنه ترك مصر بسبب ما رآه من مما سماه بـ "الواسطة والمحسوبية" في قطاع الناشئين، خاصة الفترة القصيرة التي قضاها مع الأهلي موضحًا أسباب ضعف هذا القطاع العريض والفارق عن "أمريكا".

وتواصل موقع "صدى البلد" مع طارق مواليد سنة 2000 للكشف عن كيفية تركه مصر وموقفه من التجنيس وماذا سيختار في هذه الحالة، وهل يفضل العودة للأهلي أو الزمالك أم لا.

* بعد إثارة أزمتك ورحيلك إلى أمريكا اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقصتك .. هل تواصل معك أحد من مصر؟

- حتى الآن لم أتواصل مع أي شخص ولكن أنتظر وأتمنى.

* ما السبب الحقيقي وراء رحيلك عن مصر واللعب في أمريكا.. وكيف سافرت؟

- الفكرة أنني لم أجد فرصة في مصر بسبب "الواسطة" مع أنني "موهوب للغاية" واتصل بي خالي من "امريكا" وأخبرني أن نادي برشلونة يقوم باختبارات للناشئين فسافرت و "الحمد لله ربنا وفقني".

* ما مركزك الذي ترى نفسك موهوبا فيه؟

- أنا ألعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر. كما أنني ألعب بقدمي اليسرى وسني 18 سنة.

* ما الفرق في التعامل بين مصر وأمريكا مع الناشئين بالتحديد؟

في مصر الإمكانيات ضعيفة ماديًا ليست كأمريكا وهناك عقليات مختلفة تمامًا على عكس مصر، وأنا أرى ان مصر تمتلك مواهب وفيرة لكن الفكرة وسبب المشكلة في المدرب و النادي و الإمكانيات، لأنهم "بيموتوا" لاعبين موهوبين كان من الممكن أن يغيروا تاريخ منتخب مصر.

كما أرى أنه يوجد "بخل" لتحسين إمكانيات النادي وتوفير الراحة النفسية للاعب.

* ما نصيحتك لأي لاعب ناشئ يتمنى أن يلعب في ناد كبير بمصر؟

إن الأمل دائمًا موجود ويجب على أي لاعب أن يتعب لكي يصل إلى ما يتمناه لأن ما ستصل إليه ليس شيئا عاديا بل شيئا كبيرا وستشعر بكل لحظة تعب عشتها.

* ماذا ستختار للتمثيل الدولي .. مصر أم أمريكا ؟

مصر طبعًا، أنا أصلًا مولود في امريكا لكن عشت حياتي كلها في مصر وأهلي مصريون، ومعي الجنسيتان وفي حالة الاختيار سأختار "أم الدنيا" دون تردد.

* احكِ لنا عن طموحاتك.. وهل ستحب أن تلعب لـ الأهلي أو الزمالك؟

أطمح أن أكون مثل محمد صلاح، وعن سؤال الأهلي و الزمالك أراه صعبًا للغاية، لكن في حالة العرض سيكون هناك قابلية للتفكير، وسأدرسه جيدًا.
لاعب برشلونة لـ صدى البلد: الواسطة سبب رحيلي عن مصر.. والعودة للأهلي أو الزمالك محل دراسة

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