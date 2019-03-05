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مسعود شومان: المكتبات الحكومية تحتاج إعادة فرز لتنقيتها.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
قال مسعود شومان، الرئيس الأسبق لهيئة قصور الثقافة، إن "كتب سيد قطب وسيد سابق وابن تيمية وغيرهم موجودة في المكتبات، وأنه لابد من وجود سياسات معينة لاقتناء الكتب في المكتبات العامة وقصور الثقافة".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "يجب أن يكون هناك سياسة تحدد الكتب المطروحة والممنوعة، وأن وجود تلك الكتب في المكتبات أحيانا تكون للرد على أفكار المتطرفين".

وتابع: "يجب أن يكون هناك قرارًا بإعادة فرز المكتبات الحكومية لتنقيتها، وإعادة تأهيل العاملين بالمكتبات، ونحتاج عقول مستنيرة تفكر بطريقة مختلفة".

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