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أخبار العالم

310 مليارات دولار عجزا في ميزانية الإنفاق الاتحادي الأمريكي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:43 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية سجلت فائضًا قدره تسعة مليارات دولار في يناير الماضي.

وقالت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في يناير الماضي بلغ 331 مليار دولار، بارتفاع نسبته 6 % عن الشهر ذاته من عام 2018، بينما بلغ حجم المبالغ المستلمة 340 مليار دولار بانخفاض 6% عن يناير 2018.

ووصل حجم العجز للسنة المالية حتى الآن 310 مليارات دولار، مقارنة مع 176 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وعند التعديل في ضوء أثر التقويم، كانت الميزانية دون فائض أو عجز في يناير2019، مقارنة مع فائض قدره 30 مليار دولار قبل عام.

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