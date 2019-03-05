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منوعات

ميلانيا ترامب تزور مايكروسوفت لتحسين علاقات البشر على الإنترنت

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:03 م
صدى البلد
كريم جمال
كشف براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت العالمية عن زيارة سيدة أمريكا الأولى ملانيا ترامب لمقر الشركة من أجل تحسين العلاقات بين البشر على الإنترنت.

وتواجدت زوجة الرئيس دونالد ترامب فى مقر الشركة ضمن فعاليات حملتها "كن الأفضل"، التي تشجع على سلوك أفضل على الإنترنت رغم أن ذلك عكس مايقوم به زوجها تمامًا.

وعلى مدار نصف ساعة استمرت الزيارة، والتقت ميلانيا بسانتا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، وشاهدا سويًا التكنولوجيا الموجهة للأطفال، التى احتوت على الكثير من الضوابط لمنصة الأعاب المملوكة لمايركوسوغت، وهى الإكس بوكس.

وأضافت أن الآباء والأطفال يحتاجون سويًا للمزيد من التعلم حول كيفية إدارة استخدام التكنولوجيا بأنواعها المختلفة، لأنه فى بعض الحيان يكون الطفال أكثر دراية من الوالدين.

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