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ديني

أمين الفتوى: الدعاء بين باب الكعبة والحجر الأسود مستجاب.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:51 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ثواب الصلاة عند الكعبة عظيم، منوها أن الدعاء بين باب الكعبة والحجر الأسود مستجاب.

وأضاف عثمان في رده على سؤال "ما هو فضل الصلاة أمام باب الكعبة؟ أن الدعاء كذلك عند الكعبة من مواطن الإجابة وكذلك بين الركنين وعند حجر اسماعيل.

وأشار إلى أن الله أعطى نفحات وبركات وفضل كثير للزائرين لبيته الحرام.

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