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محافظات

محافظ الأقصر يبحث مع مستثمرين بالمنطقة الصناعية احتياجاتهم والعقبات التي تواجههم

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:17 م
المستشار مصطفي ألهم
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر
أ ش أ
بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال اجتماعه اليوم مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، احتياجاتهم والعقبات التي تواجههم، وكيفية التغلب عليها.

وذكرت المحافظة- في بيان- أن المستشار مصطفى ألهم استمع، خلال الاجتماع، إلى متطلبات المستثمرين، كما تابع موقف المنطقة الصناعية بالبغدادي والاحتياجات المستقبلية لها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أنه تم أيضا استعراض كيفية التغلب على العوائق الخاصة مع البنوك وفي قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورخص المباني ورخص التشغيل، حيث تم حل معظم المشاكل الخاصة برخص المباني والتشغيل، ومتابعة الأعمال الجارية في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، واستطلاع الاحتياجات المستقبلية للمنطقة.

من جهتها، قالت مدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد نجلاء عبدالصادق إن المحافظ وجه بتسهيل إجراءات الاستثمار، وتيسير الخطوات أمام المستثمرين للعمل على إحداث تنمية بالمحافظة، مشددا على ضرورة توفير كافة السبل لتذليل أية معوقات قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.

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