مصانع مشتركة للفواكة بين مصر وأوزبكستان

قالت وكالة "تريند" الأوزبكية إن مصر وأوزباكستان تعتزمان إنشاء مصانع مشتركة لتصنيع الفواكه.



وأضافت أنه عقد في الأول من مارس الجاري منتدى الأعمال المصري الأوزبكي في طشقند، خلال زيارة الوفد المصري برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة، أحمد طه.



وحضر الحفل ممثلون عن دوائر الأعمال في البلدين، ومسؤولون من أكثر من 40 شركة مصرية، لمناقشة التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات التجارية في مختلف المجالات، بما في ذلك إنتاج مواد البناء والأدوية والمنتجات الغذائية وكذلك توسيع التعاون في قطاع السياحة.



وقال رئيس الوفد المصري إن " أوزبكستان شريك رئيسي لمصر في آسيا الوسطى، وكصر كانت واحدة من أوائل الدول العربية التي اعترافت باستقلال أوزبكستان، وكانت أول دولة تفتتح سفارتها في طشقند عام 1993.



وتابع: "نحن على ثقة من أن مصر يمكن أن تصبح بوابة أوزبكستان إلى أفريقيا ، وبدورها ، يمكن لأوزبكستان أن تمثل معبرا لنا إلى منطقة آسيا الوسطى".



وأعرب طه عن تقديره للرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف لاهتمامه الخاص بتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر. وأكد "أننا نتطلع الى زيارة الرئيس الاوزبكى لبلدنا ونأمل فى أن يتم ذلك فى المستقبل القريب".



وأشادت السفيرة المصرية أماني العطار بأوزبكستان لإجراء الإصلاحات من أجل إدخال آليات بالسوق لتنظيم العملات الأجنبية، وخلق الظروف المواتية لممارسة الأعمال التجارية. وأكدت أن العام الماضي كان علامة بارزة في العلاقات بين مصر وأوزبكستان ، حيث كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان عام 2018 تاريخية، وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وأرست أساسا صلبا لنقل التعاون الاقتصادي إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.



