الوزراء: تم تقنين أوضاع 783 كنيسة خلال عام وهناك طلبات تحت الدراسة

قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه تم تقنين أوضاع 783 كنيسة خلال عام على مستوى الجمهورية، موضحا أن هناك لجانا تعاين الأماكن التى بها المباني المراد تقنينها لاستكمال باقي إجراءات التقنين.



وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك الكثير من طلبات التقنين للكنائس جار النظر فيها.



وأشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إلى أن عملية تقنين الكنائس عملية مشتركة يتطلب من ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة استيفاء الاشتراطات البنائية والسلامة الإنشائية لتسهيل عمل اللجنة.



وشدد على أن أبناء الوطن سواسية ولا فرق بين أحد منهم والمواطنة أولا وأخيرا، لافتا إلى أنه لا يوجد أي فرق بين مسلم ومسيحي ومصر تحترم ممارسة الشعائر الدينية، وعندما يتعلق الأمر بالمواطنة لا فرق بين من يذهب إلى مسجد ومن يذهب إلى كنسية.



ولفت إلى أن المناخ الاستثماري في مصر يشجع علي الاستثمار، مؤكدا أن الشركات الأمريكية تنظر إلى مصر بإيجابية لتنفيذ مشروعات استثمارية.