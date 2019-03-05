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اقتصاد

الضرائب تطالب الممولين بسداد الضريبة لاستكمال التنمية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، فيديو تحفيزي للمواطنين المخاطبين بسداد الضريبة علي الدخل، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية.

عرض الفيديو الترويجي، لقطات لعدد من الشخصيات لمطالبة الممولين بتقديم الضريبة المستحقة لاستكمال المشروعات القومية من شبكات الصرف الصحي وبرنامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدين ان حصيلة الضرائب توجه للبناء والتنمية بالدولة وتوفير فرص العمل.

طالب الفيديو الممولين بضرورة الإسراع في القيام بدورهم الوطني تجاه الدولة واستكمال منجزات الإصلاح الاقتصادي باعتبار أن عوائد حصيلة الضرائب ستعود عليهم.

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