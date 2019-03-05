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الإفتاء: 35 فيديو جراف لنشر أفكار دعم الانتماء للدولة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:13 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه تم إنتاج 35 فيديو جراف قائم على العلم لإيصال أفكار تدعم الانتماء للدولة.

وأضاف "عمران " في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، أننا نحاول الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال خطاب وطني معتدل ندعم فيه الانتماء للدولة.

وتابع:" ركزنا في رسائلنا على الحرب ضد الإرهاب وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة العناصر المتطرفة، ودار الإفتاء تواجه الأفكار التي تواجه مصر وتهدد أمن واستقرار الدولة، ووضعنا استراتيجية للوصول لأكبر شريحة من المجتمع لدعم الانتماء للدولة".

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