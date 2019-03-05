الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل باليوم الدولي المئوي بمهرجان الربيع.. صور

احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس باليوم الدولي المئوي- مهرجان الربيع- في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة.



شهد اليوم الدولي المئوي لمجتمع الجامعة عرضا للطلاب الدوليين من 32 دولة منها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفلسطين وتونس والجزائر وليبيا ومدغشقر وكينيا والسودان والمملكة العربية السعودية ولبنان.



كما قدم الطلاب الدوليون معلومات عن ثقافة بلدانهم وعروض فلكلور بالإضافة إلى الأطباق المشهورة لكل دولة.



قال فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يعد اليوم الدولي هذا العام يوما مميزا للغاية وذلك لاحتفال الجامعة بمئويتها في مصر. لقد شعرت بالفخر والسعادة لسماع الأناشيد الوطنية المختلفة ورؤية الطلاب بأزيائهم الوطنية، لقد كان يوما مذهلًا."



