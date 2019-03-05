ختام فعاليات الدورة 24 لسمبوزيوم أسوان للنحت .. صور

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة والعشرون لسمبوزيوم "أسوان" الدولي لفن النحت، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان.



حيث تفقد فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء أحمد ابراهيم محافظة اسوان ود. هاني فيصل قوميسير عام السيمبوزيوم أعمال الفنانين المشاركين في دورة هذا العام من الأساسيين وورشة العمل المصاحبة للفعاليات والبالغ عددها 15 عمل نحتى بالاضافة مشاركة مجموعة من اطفال الموهوبين لأول مرة من أعضاء مشروع تنمية قرية الرغامة البلد" نماء" بعنوان ايد وفرشة .



بدأت مراسم الختام بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء مصر الذين استشهدوا في محطة رمسيس ،واللواء صلاح مصباح محافظ اسوان السابق والذي وافته المنية أمس الاثنين ، كما تم عرض فيلم عن السيمبوزيم من انتاج الفيديو تك بقطاع الصندوق



أعقب عرض الفيلم كلمة أ.د فتحي عبد الوهاب رئيس الصندوق، والتي وجه فيها الشكر لمحافظة اسوان وقياداتها، وللفنان الكبير آدم حنين مؤسس ورئيس شرف السيمبوزيوم، مضيفا ان الدورة القادمة سنحتفل باليوبيل الفضي للسيمبوزيوم، وأكد أنها ستكون دورة تليق بمكانة مصر الثقافية وقوتها الناعمة، بعد ان اعطي السيمبوزيوم خلال دوراته السابقة دفعة قوية لفن النحت في مصر والعالم، وتبادل للخبرات في مجال التعامل مع حجر الجرانيت.



وفي كلمة محافظ اسوان اللواء احمد ابراهيم والتي القاها نيابة عنه اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة ، قال ان محافظة اسوان حرصت علي تقديم كافة اوجه الدعم لاقامة اكبر متحف مفتوح لاحتضان اعمال السيمبوزيوم في اجمل بقعة علي ارضها ليصبح هذا الصرح المتحفي مزارا سياحيا جديدا يضاف لخريطة اسوان



كما اكد علي اهتمام وزارة الثقافة والدولة بالابداع الفني والتنويري ، والذي يؤصل لفن من الفنون العريقة الذي ابدع فيه الأجداد بحضارة تشهد عليها جدران المعابد والمسلات، ويحافظ عليه ويضيف له فنانين ومبدعين من مصر والوطن العربي والعالم لاستكمال معزوفة هذا الفن علي صخور الجرانيت .



وفي نهاية كلمته رحب بضيوف اسوان، كما قدم تحية اعزاز وتقدير للفنان العالمي ادم حنين مؤسس السيمبوزيوم وجميع الفنانين



من جانبه قال الفنان هاني فيصل ، ان اسوان ملتقي الفن والابداع وعبقرية المكان بأيدي فناني مصر والعالم ، ومازال يتدفق بالفن والجمال ليؤسس حضارة ومستقبل النحت المصري المعاصر، مضيفا أن السيمبوزيوم بصورته الراهنه بالغ الحداثة في مكان بالغ القدم، مشيرا أنه حدث مهم لكل من يهتم بفن النحت خاصة



ووجه فيصل الشكر لكل من وزيرة الثقافة، رئيس قطاع الصندوق، الفنان أدم حنين وجميع الفنانين والعاملين بسيمبوزيوم اسوان



أعقب ذلك توزيع شهادات المشاركة مقدمه من قطاع الصندوق، وميدالية تذكارية من محافظة أسوان للفنانين وهم : سينزيا سوزانا " سويسرا" ، هيرمان شايدر "النمسا" ، نيل هانسن "النرويج" و خافيير سكالا من "أسبانيا " .



ومن مصر الفنانين: آلاء يحيي، طه نصر، عبد الرحمن العجوز، وفى ورشة السمبوزيوم يشارك الفنانين: زينب صبحي، سارة قاسم، سالي السيد راجح، مروة مجدي عيد، أحمد محمد نبيل، علا الطوخي، محمد الصياد ونورهان ماهر.