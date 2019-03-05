أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد حول خسائر قنوات بي إن سبورت

أبرز الإعلامي أحمد موسي ، خبر موقع صدي البلد "تحت عنوان: «بي إن سبورت تتعرض لخسائر فادحة وقطر تتدخل لإنقاذها من الانهيار».
وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن النظام القطري قام بضخ 800 مليون دولار لقناة بي ان سبورت ، لتعرضها لأكبر الخسائر .
وأوضح أن قناة بي ان سبورت القطرية تعرضت لخسائر تقدر بـ 142 مليون يورو ، مضيفا أن القناة تتبع شبكة الجزيرة الإرهابية التي تقوم بدعم الإرهاب.
وتابع: " النظام القطري دفع المليارات في قناة بي ان سبورت ولم تحقق أي أرباح حتى الآن.
وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن النظام القطري قام بضخ 800 مليون دولار لقناة بي ان سبورت ، لتعرضها لأكبر الخسائر .
وأوضح أن قناة بي ان سبورت القطرية تعرضت لخسائر تقدر بـ 142 مليون يورو ، مضيفا أن القناة تتبع شبكة الجزيرة الإرهابية التي تقوم بدعم الإرهاب.
وتابع: " النظام القطري دفع المليارات في قناة بي ان سبورت ولم تحقق أي أرباح حتى الآن.