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أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد حول خسائر قنوات بي إن سبورت

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:04 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
حسام الحارتي
أبرز الإعلامي أحمد موسي ، خبر موقع صدي البلد "تحت عنوان: «بي إن سبورت تتعرض لخسائر فادحة وقطر تتدخل لإنقاذها من الانهيار».

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن النظام القطري قام بضخ 800 مليون دولار لقناة بي ان سبورت ، لتعرضها لأكبر الخسائر .

وأوضح أن قناة بي ان سبورت القطرية تعرضت لخسائر تقدر بـ 142 مليون يورو ، مضيفا أن القناة تتبع شبكة الجزيرة الإرهابية التي تقوم بدعم الإرهاب.

وتابع: " النظام القطري دفع المليارات في قناة بي ان سبورت ولم تحقق أي أرباح حتى الآن. 

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