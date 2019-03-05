يمن الحماقي: ضرائب التجارة الإلكترونية مطبقة في معظم دول العالم

قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ، إن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية ليس جديدا بل إجراء تقره معظم دول العالم على الشركات العاملة فى هذا القطاع.



وأضافت الحماقى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه قبل الإقدام على هذه الخطوة لابد من عمل دراسة مستفيضة تتضمن حجم التجارة الاليكترونية من إجمالي التجارة فى مصر حتى لا تتأثر الطبقة المتوسطة الاكثر استخداما لنوعية هذه التجارة فضلا عن تحصيل عوائد ضريبية كبيرة إذ تمت تنشيطها.



وأشارت الحماقي، إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار التوقيت المناسب لفرض هذه الضريبة على القطاع لتجنب حدوث كساد حيث دائما ما يلجأ المستخدمين للتجارة الإلكترونية لتجنب الوسائط للحصول على سعر مناسب للمنتج.