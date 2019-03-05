رئيس المجلس العالمي لـ ACI تفتتح معرض إقليم إفريقيا للمطارات بالأقصر

افتتحت مساء اليوم أنجيلا جيتينز رئيس المجلس العالمي للمطارات ACI وصالح دينوما رئيس المجلس الافريقي للمطارات وعلي التونسي سكرتير عام المجلس والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المعرض الدولي السنوي لمطارات أفريقيا الذي أقيم علي هامش فعاليات الدورة 61 لمؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI Africa 2019.



ويضم الافتتاح عددا من الشركات العالمية فى مجالات الطيران المدني والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني المصري ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وجمعية الشرق الأوسط وافريقيا للاسواق الحرة meadfa وشركتي Dufry وoverseas للاسواق الحرة وشركة ASQ للاستشارات والبحوث التجارية وشركة Sita وهي احدي الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال النقل الجوي والشركة المصرية لخدمات الطيران Eas وشركة United ats وهي احدي الشركات المتخصصة في مجال تطوير تكنولوجيا المطارات وشركة ATNS لخدمات الملاحة الجوية بجنوب افريقيا و المكتب الوطني للمطارات المغربي وهي المشغل الرسمي للمطارات المغربية وشركة Htds وهي شركة متخصصة في الانظمة الامنية والشركة العالمية Martech للتسويق الالكتروني للمطارات والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة Cad _C للأعمال الإنشائية والتطوير وشركة Suze للنقل وخدمات المطارات وغيرها .



حضر الافتتاح الطيار حسن تهامي أمين عام وزارة الطيران المدني والطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار الياس صادق رئيس الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران والمهندس عبدالحميد علام رئيس شركة تكنولوجيا المعلومات افيت والملاح خالد الالفي مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمشرف على لجنة تنظيم المؤتمر.



وشهد المعرض مفاوضات حول توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العارضين والمشاركين في المؤتمر. كما تم عرضً للخدمات التي تقدمها شركات الأسواق الحرة والمقاولات وتسويق المطارات وخدمات للركاب وتجهيزات وانشاء المطارات والانظمة الأمنية والنقل وخدمات الطيران.



ويقام المعرض فى الفترة من 5 الى 8 مارس الجاري على هامش مؤتمر المجلس العالمي للمطارات لإقليم أفريقيا ، والذى تستضيفه مدينة الأقصر في الفترة من 4 إلي 10 مارس بمشاركة حوالي 400 شخصية عالمية من مختلف دول العالم.