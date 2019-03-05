انطلاق فيلم The Hummingbird Project في دور السينما المصرية

ينطلق خلال الساعات المقبلة فى دور العرض المصرية فيلم النجمة سلمى حايك "The Hummingbird Project" أو "مشروع الطائر الطنان".
"مشروع الطائر الطنان"، هو فيلم عرض للمرّة الأولى فى مهرجان تورنتو السينمائى.
وتدور أحداث الفيلم حول شريكين يقرران منافسة رئيستهما القديمة إيفا توريس التى تؤدى دورها سلمى حايك فى صفقة ألياف بصرية تُدِّر عليهما الملايين.
"مشروع الطائر الطنان"، هو فيلم عرض للمرّة الأولى فى مهرجان تورنتو السينمائى.
وتدور أحداث الفيلم حول شريكين يقرران منافسة رئيستهما القديمة إيفا توريس التى تؤدى دورها سلمى حايك فى صفقة ألياف بصرية تُدِّر عليهما الملايين.