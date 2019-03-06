إصابة مسعف في اصطدام تريلا بنقطة إسعاف على الطريق الصحراوي

أصيب موظف بمرفق الإسعاف بجروح بالرأس فى حادث اصطدام سيارة تريلا، بنقطة إسعاف الكيلو 71 بالطريق الصحراوى بدائرة مركز أبو المطامير وتم نقل المصاب لمستشفى غرب النوبارية.



اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بنقطة إسعاف الكيلو 71 بالطريق الصحراوى.



أسفر الحادث عن إصابة محمود.ع مسعف بجرح فى الرأس، وتم نقله إلى مستشفى غرب النوبارية للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة لمباشرة التحقيق.