مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر المجلس العالمي للمطارات AFRICA 2019

تشارك مصر للطيران - الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الـ٢١ في تحالف ستار العالمي - في فعاليات مؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI إفريقيا ٢٠١٩ في دورته الـ ٦١ كناقل رسمي للحدث والذي تستضيفه مصر في الفترة من ٤ – ١٠ مارس الجاري بمحافظة الأقصر بمشاركة ٤٠٠ عضو من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي المطارات في ٥٠ دولة أفريقية.



وقدمت الشركة الوطنية من خلال شركتي الخطوط الجوية واكسبريس كافة التسهيلات اللازمة لنقل ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه من خلال فرق عمل من مختلف القطاعات بالشركة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج قطاع الطيران المدني لتوفير كافة التيسيرات وإنهاء إجراءات السفر للسادة الحضور والمشاركين في المؤتمر واستقبال فرق العلاقات العامة والمحطات لهم بمطاري القاهرة والأقصر.



كما جاءت مشاركة مصر للطيران أيضًا في هذا الحدث متمثلة في جناح دعائي كبير في المعرض المقام علي هامش المؤتمر ضم عدد من القطاعات المختلفة بالشركة لتقديم أحدث أنشطة الشركة وآخر عروضها التسويقية والخدمية لقارة افريقيا حيث تضمن الجناح فرق عمل شركات الشحن الجوي والصيانة والأعمال الفنية والمكملة والقطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية وقطاع التحالفات والعلاقات الدولية والدعاية والإعلام بالقابضة لعرض كل ما هو جديد علي ضيوف المعرض في صناعة النقل الجوي وتبادل الخبرات والنقاشات بشأن تعزيز مجالات التعاون المشتركة والاتفاق على إبرام تعاقدات ثنائية جديدة هذا بالإضافة إلى جناح قطاع مصرللطيران للسياحة الكرنك لتقديم خدمات حجوزات الطيران والإقامة والبرامج السياحية لضيوف المؤتمر.