رجل خارق في الغربية.. سائق توك توك ينظف أذينه بالشنيور.. صور

فى تحد لقوى الطبيعة والطرائف الخارقة فى قلب مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية قام أحد سائقي التوك توك باستخدام "شنيور كهربائي متصل ببنطة حديدية " لتسليك أذنه من المادة الصمغية التى تسبب له صعوبة فى السمع وآلام داخلية قد تسبب له صداع يلازمه طوال فترات العمل اليومية .



وأضاف وليد محمد صبحي سائق توك توك 32 سنة أنه خاض تجربة تنظيف أذنيه من المادة الصمغية عدة مرات أمام العشرات من زملائه طوال الأسابيع الماضية وهو ما لاقى استحسانهم ووصفوها بالتجربه الخارقة لقدرته على تحمل صوت شنيور واستخدامة فى علاج أذنيه .



وأشار أنه يواصل عمله اليومي لأكثر من 18 ساعه يوميا مضيفا: "أكل العيش بقي صعب وانا مش بحب اتعالج من ألم أذني عند الدكاتره بسبب مغالاتهم فى روشتات العلاج وغلاء المعيشة بقي حاجه صعبه وربنا بيرزقنا الحمد لله " .



وكشف سائق "التوك توك " أنه يسعى جاهدا فى تحمل مسئوليات حياته المعيشية من خلال مواصلة الليل والنهار وتحمل مسئوليات وأعباء أفراد عائلته فى الوقت الحالي .



