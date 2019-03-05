قناة تركية ترفيهية تفضح نظام أردوغان.. فيديو

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا تحت عنوان "قناة تركية ترفيهية تفضح نظام أردوغان".



وقال التقرير: «قناة "فلاش تي في" التلفزيونية التركية الترفيهية، قررت إيقاف بثها وبررت موقفها بـ ضغوط سياسية ومالية لا تطاق من جانب حكومة أردوغان, تضمنت قيود على الاعلانات».



وأوضح أن القناة قامت بنشر فيديو عبر قناتها علي اليتيوب جاء فيه،: «قناة فلاش ستعلق بثها وذنبنا الوحيد هو حيادنا، ومضطرون لخفض صوتنا بسبب الضغوط الكبيرة التي نتعرض لها منذ وقت كبير والتي باتت لا تحتمل، وهي الضغوط المالية والساسية غير القانونية التي يمارسها نظام الحكم الحالي، والتي لا يمكن لنا تحملها بعد الآن».



وتابع التقرير: «الأسباب والضغوطات اللي ذكرها مذيع القناة "gokhan taskin غوكهان تاشكن" ذكرها إعلاميون كثر في تركيا، والكلام هذا تحديدا منتشر في تركيا اللي أزعج مسؤولوها العالم في معظم المناسبات بالحديث عن الحرية وحقوق الإنسان».



وأكمل: «قناة فلاش تي في ليست الأولى في تركيا اللي تقفل، فحكومة أردوغان أغلقت أكثر من مئة وخمسين وسيلة إعلامية بزعم أنه لها علاقة بمحاولة الإنقلاب في عام 2016.



وذكّر أن تركيا في آخر احصائية، جاءت في الترتيب الـ 157 من 180 دولة في قائمة حرية الصحافة العالمية، وهذا الكلام منسوب لمنظمة مراسلون بلا حدود اللي قالت أن تقريبا 90 بالمئة من تغطية الصحف التركية موالية للحكومة، موضحا أن هذه الاحصائيات تؤكد بالفعل ماقاله مذيع القناة، والذي أشار أيضا إلى أن خوفهم من التعرض للأذى دفعهم أيضا إلى إيقاف البث.

