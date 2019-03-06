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تعليم

وكيل طب عين شمس لصدى البلد: إجراء الاختبار الإلكتروني الموحد بكليات الطب.. غداً

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور أشرف عمر، وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم إجراء الاختبار الالكتروني الموحد بجميع كليات الطب، غدا الخميس.

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه سيتم الاختبار لمدة يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن الهدف من إجراء الاختبار الموحد هو قياس مستوى الطلاب على مستوى جميع الكليات، ومعرفة نقاط القوة والضعف بين الطلاب من كل كلية.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد على أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، وذلك لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرًا الى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، وتقنين إجراءات تلك الاختبارات.

وأوضح الوزير، دور الاختبار في رفع كفاءة الأطباء المهنية وجميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي.

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