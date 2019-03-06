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اقتصاد

اليوم انطلاق فعاليات كفاءة استخدام النفط والغاز في الدول العربية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:01 ص
وزير البترول
وزير البترول
مايكل عياد
تبدأ اليوم، فعاليات المؤتمر العربي الإقليمي الثاني حول "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية.. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك"، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة برعاية أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال يومي 6 و7 مارس 2019.

يفتتح المؤتمر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

يرأس الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف ويقدم بها المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورقة عمل عن الطاقة والتنمية المستدامة، كما يقدم عباس النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ورقة عمل تتناول دور المنظمات العربية في الاقتصاد الأممي، ويقدم الدكتور محمد اليماني وكيل أول وزارة الكهرباء الأسبق ورقة عمل بعنوان "الطاقة البديلة ضرورة أم خيار".


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