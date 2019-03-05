نادية عمارة: هذا المنهج اعتمد عليه الشعراوي في تفسير القرآن.. فيديو

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن رسالة الماجستير الخاصة بها كانت في اصطفاء المنهج الموضوعي وعرض تفسير الشيخ الشعراوي من خلال هذا المنهج، منوهة بأن هذا المنهج أكثر فاعلية في البيئة الفقهية.



وأضافت عمارة، في برنامج "كن أنت" على الفضائية المصرية، أنه لما فسر الشيخ الشعراوي القرآن وسماه خواطر تواضعا منه وهذه كانت تسمية ذكية ورائدة فلم تكن هناك خواطر هائمة ولكن كان لديه منهج علمي في التعامل مع النص القرآني.



وأشارت إلى أن الشيخ الشعراوي في منهجه كان يعتمد على المنهج الموضوعي وهو جمع الآيات المتعلقة بموضوع معين كلها وهذا معنى التفسير الموضوعي فإذا ما تكلم عن السحر ينفجر موضوع السحر لدى الإمام الشعراوي ويجري استقراء كامل للنص القرآني في آيات السحر كلها.



ونوهت بأن المنهج التحليلي هو الانشغال أكثر بتحليل القضايا، فيقوم العالم بتحليل آية واحدة لغويا وتفسيريا وإيضاح ما فيها من نواح علمية.