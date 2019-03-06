مصر تشارك بانطلاق فعاليات بورصة برلين السياحية.. اليوم

يشارك القطاع السياحى المصري بشقيِّه الحكومي والخاص في بورصة برلين السياحية، اليوم الأربعاء، بجناح كبير، تبلغ مساحته 1178 مترا مربعا، ودور علوى بمساحة 75 متراً مربعاً، ويضم 100 مشارك، منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقاً، وجناح لكل من "الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، ومحافظة البحر الأحمر، وشركة مصر للطيران، ولشركة آير كايرو".





ومن المقرر أن يتم بث فيديوهات وصور من الجناح المصرى مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ( [email protected] )، ‏https://m.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/?_rdr.



