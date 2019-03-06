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ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:29 ص
الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق
كـريـم الخـطيب
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن المؤسسات الصحفية القومية «بيوت خبرة» للمؤسسات الصحفية العربية.

أضاف «رزق» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المؤسسات الصحفية المصرية السبب في خروج الصحف المحلية والعربية، متابعاً: «احنا اللي طلعنا الجرائد في العالم العربي».

أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إلى أن المؤسسات الصحفية قلاع اقتصادية مملوكة للدولة، دورها في التنوير والإعلام والصحافة لها جزء من مكانة مصر في قوتها الناعمة، موضحا أنه بدون الصحافة الورقية لا توجد مواقع الكترونية وبرامج تليفزيونية.

أوضح أن هناك أحاديث وأقاويل غير صحيحة عن الصحافة المصرية حول المبيعات، لافتا إلى أن مطابع الأهرام والأخبار عملاقة وأصول المؤسسات الصحفية القومية تقدر بالمليارات، مضيفا أن أرقام توزيع المؤسسات الصحفية القومية التي تتردد غير صحيحة.

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