الضرائب: تشريع مرتقب للمحاسبة والتحصيل على البيع عبر الإنترنت.. شعبة الاتصالات: يمكن تحصيل 10 مليارات جنيه ضرائب من التجارة الإلكترونية.. يمن الحماقي: مطبقة في معظم دول العالم

الضرائب: قانون مرتقب للتجارة الإلكترونية لمحاسبة شركات البيع عبر الإنترنت

شعبة الاتصالات: يمكن تحصيل 10 مليارات جنيه ضرائب عليها

يمن الحماقي: التحصيل منها مطبق في معظم دول العالم





استعرض "صدى البلد" آراء الخبراء والمسئولين حول مقترح فرض ضرائب على مواقع التسويق الإلكتروني، وتطبيقات الهاتف المحمول للبيع الإلكتروني، لما تلاقيه من رواج، وتحقق أرباحا كبيرة عبر الإنترنت.





وأكد سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أخضعت بالفعل بعض الشركات التي تمارس نشاط البيع الإلكتروني للضريبة، باعتبار أن هذه الكيانات تقدم خدمة هادفة للربح.





واوضح "فؤاد" في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذه الكيانات لديها ملفات داخل مأمورية الشركات المساهمة، ومنظمة في تقديم الإقرارات الخاصة بها.





وأشار إلي وجود توجهات لدى مصلحة الضرائب المصرية في إعداد قانون خاص لاحتساب الضرائب على عمليات التجارة الإلكترونية والإعلانات الخاصة بالشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن ذلك القانون ما زال تحت الدراسة وسيتم عرضه على الجهات المختصة لحسمه قبل طرحه للحوار المجتمعي.





وأكد أن مصلحة الضرائب تسعى دوما لحصر المجتمع الضريبي، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد بدون أي أعباء على الممولين.





فيما قال إيهاب السعيد رئيس شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن البرلمان ناقش مقترحا بشأن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية إلا أنه لم ينفذ، مضيفا أنه لو تم وضع آليات محددة لهذا النشاط نستطيع تحصيل من 7 الى 10 مليارات جنيه.





وأضاف السعيد فى تصريحات لصدى البلد أنه يمكن تحصيل ضرائب على بعض الانشطة، ومن بينها قطاع الاتصالات الذى ينفق كل عام مبالغ طائلة.





وأشار إلى أنه بالرغم من إنفاق المليارات على الإنترنت لا توجد نسب رسوم على الاستخدام بخلاف التجارة الإلكترونية، مضيفا أن مصر بها أكثر من 100 مليون خط تليفون ويجب على الاقل تحصيل رسوم مقابل الاستخدام.





ولفت إلى أن هناك مصادر كثيرة يمكن من خلالها تحسين المستوى الضريبي، منها التجارة الإلكترونية، ومراكز الدروس الخصوصية، موضحا أن قطاع الاتصالات يحتاج لإعادة صياغة سليمة للتحصيل الضريبي.





ومن جهتها، قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ، إن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية ليس جديدا بل إجراء تقره معظم دول العالم على الشركات العاملة فى هذا القطاع.





وأضافت الحماقى، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه قبل الإقدام على هذه الخطوة لابد من عمل دراسة مستفيضة تتضمن حجم التجارة الاليكترونية من إجمالي التجارة فى مصر حتى لا تتأثر الطبقة المتوسطة الاكثر استخداما لنوعية هذه التجارة فضلا عن تحصيل عوائد ضريبية كبيرة إذ تمت تنشيطها.





وأشارت إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار، التوقيت المناسب لفرض هذه الضريبة على القطاع؛ لتجنب حدوث كساد حيث دائما ما يلجأ المستخدمين للتجارة الإلكترونية لتجنب الوسائط للحصول على سعر مناسب للمنتج.



