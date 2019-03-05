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الإنجيلية: قدمنا 1070 ملفا إلى اللجنة الوزارية لتقنين الكنائس.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
قال يوسف طلعت، ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة تقنين أوضاع الكنائس، إنه تقدم بـ1070 ملفا لتقنين أوضاع الكنائس الإنجيلية، للجنة الوزارية المختصة بتقنين أوضاع الكنائس في مصر، مشيرا إلى أن الملفات التي تقدمت بها كافة الكنائس المصرية للجنة تتخطى 5 آلاف ملف.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن كل ملف يضم سند ملكية الأرض أو تقنين وضع الأرض في حالة إنشاء الكنيسة على أرض الدولة، وشهادة من مهندس استشارى لصلاحية المبنى ثم يتم تشكيل لجنة لمعاينة هذه الكنائس.

وأوضح أن اللجنة تم تشكيلها من أكثر من جهة وكل جهة تعد تقريرها الخاص عن المبنى.

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