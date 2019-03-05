ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الهمامي: انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:17 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين في محافظات الجمهورية يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الكبار منهم والصغار، بسبب تخلي الحكومة عن دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة ونشر عربات جمع الحيوانات من الشوارع، بالإضافة إلى انتشار القمامة التي تساعد في زيادة أعداد الكلاب في الشوارع.

وأضاف الهمامي، أن كثيرًا من المواطنين الذين يتعرضون إلى عقر الكلاب المسعورة لا يجدون مصل العلاج في كثير من المستشفيات، وهو ما يجعل كثيرا منهم ينتقلون من مستشفى إلى آخر بحثا عن المصل إلى أن يصابوا بمرض السُعار نتيجة الإهمال في علاج العقر.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الكلاب الضالة لا يتوقف خطرها عند عقرها للمواطنين، بل أنها تساهم فى نقل الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوانات، مثل «البروسيلا، أو مرض الاجهاض المتكرر، ومرض السل، والعديد من الطفيلات، مثل «طفيل الحويصلات الهوائية والمائية»، موضحا أن أخطر الأمراض التى تنقلها الكلاب الضالة، هو مرض السُعار، والذى يروع المواطنين، ويصيب المارة بالذعر.

وتابع، «أفضل الطرق العالمية للتخلص من مشكلة الكلاب الضالة، هو «التعقيم أو الإخصاء»، وهذا ما تفضله جمعيات الرفق بالحيوان لأنها لا تقتل الحيوان، لكنها تقلل من معدلات تكاثره وتحد من أعدادها في الشوارع».

ترشيحاتنا

رسميا.. الحكومة توافق على زيادة بدل الصحفيين.. فيديو

تضاؤل فرص لحاق حمدي فتحي بـ ديربي الأهلي والزمالك

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

مصر تشرق من ميناء شرق.. مميش والوزير يطلقان أول سفينة تصدير من بورسعيد .. فيديو

الكويت تكشف سبب زيادة الرسوم على الوافدين

حاول اغتصاب زوجته الحامل فشق رأسه بالمنجل.. صور

مراتي بتضربني كل يوم قدام الولاد.. أغرب قضية في محكمة الأسرة.. فيديو

ساديو ماني يرد ساخرًا على المنافسة مع محمد صلاح

هل فعل الكبائر يمنع قبول التوبة ؟

استبدل قميصه برقم 8 لخديعتهم.. قصة مراوغة أسطورة الأهلي لأشهر الأندية الألمانية

تعليق ناري من تامر أمين على اشتغالات السوشيال ميديا.. فيديو

التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا
ياسر رزق: تكلفة الصحيفة الواحدة 7 جنيهات للنسخة.. وتباع بـ جنيهين بعد الدعم
اتحاد الصناعات يكشف أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الخدمات
أمين الفتوى يثبت إرهاب جماعة الإخوان بنصوص حسن البنا.. فيديو
ياسر رزق: أكثر من 80% مما يباع في الأسواق هي صحف المؤسسات القومية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟