الهمامي: انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين في محافظات الجمهورية يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الكبار منهم والصغار، بسبب تخلي الحكومة عن دورها الحيوي في الحفاظ على البيئة ونشر عربات جمع الحيوانات من الشوارع، بالإضافة إلى انتشار القمامة التي تساعد في زيادة أعداد الكلاب في الشوارع.



وأضاف الهمامي، أن كثيرًا من المواطنين الذين يتعرضون إلى عقر الكلاب المسعورة لا يجدون مصل العلاج في كثير من المستشفيات، وهو ما يجعل كثيرا منهم ينتقلون من مستشفى إلى آخر بحثا عن المصل إلى أن يصابوا بمرض السُعار نتيجة الإهمال في علاج العقر.



وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الكلاب الضالة لا يتوقف خطرها عند عقرها للمواطنين، بل أنها تساهم فى نقل الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوانات، مثل «البروسيلا، أو مرض الاجهاض المتكرر، ومرض السل، والعديد من الطفيلات، مثل «طفيل الحويصلات الهوائية والمائية»، موضحا أن أخطر الأمراض التى تنقلها الكلاب الضالة، هو مرض السُعار، والذى يروع المواطنين، ويصيب المارة بالذعر.



وتابع، «أفضل الطرق العالمية للتخلص من مشكلة الكلاب الضالة، هو «التعقيم أو الإخصاء»، وهذا ما تفضله جمعيات الرفق بالحيوان لأنها لا تقتل الحيوان، لكنها تقلل من معدلات تكاثره وتحد من أعدادها في الشوارع».