التعليم: الأب والأم يتساويان في الحصول على التابلت لأبنائهم

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسريب الامتحانات " الغش "، كان يتم لأسباب فنية وذلك من خلال تواجد الامتحان على الأوراق، ونقله إلى اللجان من خلال الصناديق، اما الان اصبح من خلال السيستم الخاص بالوزارة .



أضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، أنه تم توزيع 560 ألف تابلت حتى الآن ، موضحا أن السوشيال ميديا تقوم بتضخيم الأمور لعدم فهم الأمور المتعلقة بالنظام الحديث للثانوية العامة.



وناشد وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بضرورة مخاطبة الوزارة في حالة وجود مشكلة أثناء استلام التابلت معلقا: "الأب والأم يتساويان في الحصول على التابلت لأبنائهم".





أوضح أن عام 2019 هو عام التعليم ومشروع تطوير التعليم يعتبر مشروع قومي للدولة بأكملها، وذلك منذ إعلان الرئيس السيسي بناء الإنسان المصري ، متابعا :" الترصد الموجود ضد الدولة ككل وليس للتعليم فقط ".



وأكد أن الجزء المعارض لنظام التعليم الجديد يعود إلى أصحاب المصالح داخل الدولة معلقا :" أرفض التغيير ".



