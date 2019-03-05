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فن

إليسا تغيب عن احتفالية ألبوم نوال الزغبي.. كده باي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:20 م
صدى البلد
سعيد فراج
تغيبت الفنانة اللبنانية إليسا عن حضور احتفالية ألبوم الفنانة نوال الزغبي بألبومها الجديد "كدة باي"، التي أقامتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتجة للألبوم في أحد الفنادق الخاصة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

كانت أخبار قد ترددت عن حدوث أزمة بين نوال الزغبي وإليسا، بعد عودة الأولى إلى روتانا من مرة أخرى، في ظل تراشق بالتغريدات عبر تويتر بدأ قبل عدة أشهر، حينما علقت نوال على ألبومها "مش مسامحة" بتغريدة قالت فيها: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا"، الأمر الذي فسره نشطاء السوشيال ميديا بأنه سخرية من البوم إليسا الأخير الذي يتضمن 16 أغنية.

لكن نوال الزغبي، ردت بعد ذلك في لقاء مصور لها، على تلك التساؤلات قائلة: إنها لم تقصد أحد بكلامها فهي تركز على أعمالها فقط والتحضير لألبومها الجديد وليس لديها وقت للتفكير بالآخرين، وعلقت قائلة: "أنا مش فاضية".

يتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، والأغاني هي «كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال له ناسه، ايام صعبة».

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.

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