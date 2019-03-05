طلعت روحى يتخطى الربع مليون مشاهدة فى حلقته الـ 27

دخلت الحلقة 27 من مسلسل "طلعت روحي" في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر "يوتيوب"؛ بعد طرحها بساعات قليلة.



ووصلت نسبة مشاهدة الحلقة 27 إلى ما يزيد عن 300 ألف مشاهدة في غضون ساعات؛ لتحتل المركز الـ20 من بين 50 فيديو ضمن قائمة الأعلى مشاهدة، ليواصل بذلك تصدره ضمنها منذ طرح أولى حلقاته.



ويعد مسلسل "طلعت روحى" البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، ويشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة".