المركزي: ارتفاع أرصدة أشباه النقود لـ 2.8 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي

ارتفعت أرصدة أشباه النقود ضمن السيولة المحلية للبنوك في ديسمبر الماضي إلي 2.8 تريليون جنيه مقابل 2.754 تريليونا في نوفمبر السابق له بفارق46 مليار جنيه ومقارنة بـ 2.73 تريليون في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 70 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بلغت 2.05 تريليون جنيه في ديسمبر 2018 مقابل 2.02 تريليون جنيه في نوفمبر 2018 مقارنة بـ 1.99 تريليون في أكتوبر من نفس العام.



