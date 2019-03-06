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منوعات

كيت وميجان يجتمعان لأول مرة بعد شائعة الخلافات بينهما

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:03 ص
كيت وميجان
كيت وميجان
أماني إبراهيم
اجتمعت دوقة كامبريدج، ودوقة ساسكس، معا للمرة الأولى منذ آخر مرة اجتمعا فيها خلال حضورهما احتفال الكنيسة السنوي في ساندرينجام في رأس السنة، حيث شاع عنهما بعدها بنشوب الخلافات بينهما.

كيت وميجان صاحبتا الـ 37 عاما حضرتا حفل الاستقبال في الغرفة البيضاء بقصر باكنجهام بمناسبة احتفال الملكة إليزابيث بمرور 50 عاما على تولي ابنها تشارلز منصب أمير ويلز، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحضرت كيت وميجان برفقة أزواجهن ويليام وهاري، وكذلك رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي كانت ضمن ضيوف هذا الحدث لتكريم مساهمة تشارلز في الحياة الوطنية على مر العقود الخمس.

وبغض النظر عن الإشاعات المستمرة عن الخلافات بينهما، بدت دوقة ساسكس أنيقة جدا حيث ارتدت فستان مزين بالأزهار وصلت قيمته إلى 895 جنيه إسترليني.
كيت وميجان يجتمعان لأول مرة بعد شائعة الخلافات بينهما
كيت وميجان يجتمعان لأول مرة بعد شائعة الخلافات بينهما
كيت وميجان يجتمعان لأول مرة بعد شائعة الخلافات بينهما
كيت وميجان يجتمعان لأول مرة بعد شائعة الخلافات بينهما

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