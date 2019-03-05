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الطرق والكباري: تنفيذ الطرق في مصر يتم وفقا للمواصفات العالمية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:48 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس سامى فرج، رئيس يس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن تنفيذ الطرق في مصر يتم وفقا للمواصفات العالمية وجميع الجهات تعمل بها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": أن مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري تتواءم مع المواصفات العالمية.

وتابع فرج أن عدم الالتزام بالحمولات هي أكثر الأسباب التي تؤثر على حالة الطرق في مصر، مضيفا أن بعض السيارات الثقيلة حمولاتها تزيد عن ثلاثة أضعاف الحمولة المقررة والبالغة 18 طنا.

وشدد على أن القانون يغرم السيارات المخالفة للحمولة وللأسف تكمل طريقها بنفس الحمولة بعد دفع الغرامة، موضحا أن جميع دول العالم تمنع سير السيارات الحمولات الزائدة وهنا نكتفي بالغرامة.

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