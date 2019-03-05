تعرف على كيفية امتحان الطالب المريض في لجنة خاصة بالمعاهد الأزهرية

يوفر قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات ومن هذه إمكانية تقديم طلب عقد لجنة خاصة لامتحان طالب مريض بمستشفى حكومي.



ويشترط للاستفادة من هذه الخدمة ضرورة تقديم، مستند إثبات شخصية مقدم الطلب، وتقرير طبى معتمد من مستشفى حكومي بحالة الطالب بموجب خطاب موجه من شيخ المعهد إلى مدير المستشفى.



ويرد قطاع المعاهد الأزهرية على هذا الطلب خلال أسبوع من تقديمه علما بأن الإستفادة من هذه الخدمة يكون مجانيا وبدون رسوم على الطلاب.







