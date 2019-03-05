ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تعرف على كيفية امتحان الطالب المريض في لجنة خاصة بالمعاهد الأزهرية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:33 م
صدى البلد
محمد شحتة
يوفر قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات ومن هذه إمكانية تقديم طلب عقد لجنة خاصة لامتحان طالب مريض بمستشفى حكومي.

ويشترط للاستفادة من هذه الخدمة ضرورة تقديم، مستند إثبات شخصية مقدم الطلب، وتقرير طبى معتمد من مستشفى حكومي بحالة الطالب بموجب خطاب موجه من شيخ المعهد إلى مدير المستشفى.

ويرد قطاع المعاهد الأزهرية على هذا الطلب خلال أسبوع من تقديمه علما بأن الإستفادة من هذه الخدمة يكون مجانيا وبدون رسوم على الطلاب.



ترشيحاتنا

فرح علي تنشر صورا بصحبة حميد أحداد وزوجته

شاهد.. أول رد من أحمد فلوكس على شائعة انفصاله عن زوجته

لاعب برشلونة لـ صدى البلد: الواسطة سبب رحيلي عن مصر.. والعودة للأهلي أو الزمالك محل دراسة

رئيسا مجلتي الأهلي والزمالك يتفقان على وثيقة لنبذ الخلاف

دولة آسيوية تقرر فصل الموظفين حال ضبطهم يلعبون PUBG

الكشف عن معلومات جديدة حول فضيحة قطر مع بنك باركليز

حسام البدري يوجه دعوة لكل الأندية المصرية

حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو

رسميًا.. إيقاف حكم مباراة الرجاء المغربي ونهضة البركان لمدة عام

هل فعل الكبائر يمنع قبول التوبة ؟

فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر
ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة
هشام طلعت مصطفى: أسعار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ فيها
رزق: المؤسسات الصحفية ليست في صراع مع الحكومة وهدفنا التعاون من أجل المهنة
فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟