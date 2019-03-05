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خبير يكشف طريقة خداع شركات قطع الغيار المحلية للتوكيلات العالمية والمستهلكين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:15 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، إن هناك أنواعا من إطارات السيارات "الكاوتش"، تباع في مصر غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": أن المستهلك يتحمل تكلفة الجودة والكفاءة في السلع كافة.

وتابع: "الجودة تساوي سعر أغلى في العالم كله ولكن البعض يبحث عن السلع الرخيصة على حساب الكفاءة".

وقال: "توكيلات السيارات في العالم ترسل إلى الشركات المحلية أن تتخلص من قطع الغيار بتكسيرها، مثل طرمبة البنزين التي أثبتت التجربة أن بها عيبا، إلا أن الشركة المحلية تكسر أعداد قليلة وترسل الصور إلى الشركة الأم، وتبيع الباقي، لذلك يظن المستخدم أنه اشترى منتج جديد مماثل لنظيره في التوكيل لكنه فى الحقيقة معطوب".

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