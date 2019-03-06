حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 /3 /2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، اما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 11 18

دمنهور 11 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 18

مطروح 10 17

السلوم 09 18

سيوة 07 19

بورسعيد 13 18

دمياط 12 18

الزقازيق 13 18

الاسماعلية 10 19

السويس 11 19

العريش 11 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 22

نخل 05 17

نويبع 14 22

طابا 11 18

كاترين 02 16

الطور 12 21

شرم الشيخ 12 23

الغردقة 11 24

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 07 24

أسوان 10 25

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 13 28

ابو رماد 13 26

راس حدربة 14 26

حلايب 15 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 28

المدينة 13 23

الرياض 10 24

المنامة 18 23

أبوظبى 18 26

الدوحة 16 24

الكويت 12 22

دمشق 03 17

بيروت 13 18

عمان 04 14

القدس 05 13

غزة 11 18

بغداد 10 23

مسقط 20 25

صنعاء 09 25

الخرطوم 17 33

طرابلس 12 20

تونس 13 25

الجزائر 13 25

الرباط 10 19