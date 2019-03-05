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رياضة

أقدام مغربية تقود أياكس للتقدم على ريال مدريد في الشوط الأول.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:56 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنهى فريق اياكس امستردام الشوط الأول متقدمًا على منافسه ريال مدريد بهدفين في شباك الفريق الملكي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المغربي حكيم زياش سجّل هدف أياكس في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من دوسان تاديتش، ولجأ حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، واحتسب الكرة هدفا صحيحا وفي الدقيقة 18 سجل دافيد ناريس الهدف الثاني بعد أن انفرد بحارس المرمى وأسكن الكرة الشباك.

وحسب إحصائية لشبكة "opta" للإحصائيات فإن ريال مدريد تلقي هدفين في 18 دقيقة في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ الفريق الملكي. وأضافت أن أياكس لم يخسر في آخر 47 مباراة في دوري الأبطال سجل فيهما في الهدف الأول (الافتتاحي) حيث كسب في 39 مباراة وتعادل في 8.

ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 نسخ يسعى لتجنب الخروج من دور الـ16 لأول مرة منذ 2009\2010.

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