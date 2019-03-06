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شفاء ثاني مريض في العالم من الإيدز

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:46 ص
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات
حسام الحارتي
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إن مرض الإيدز لم يعد مرعبًا كما كان، موضحًا أنه أصبح من الأمراض الخاضعة للسيطرة عليه.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم شفاء ثاني مريض في العالم من مرض الإيدز، وذلك عن طريق نقل خلايا جذعية مستخرجة من نخاع العظام من متبرع مقاوم للفيروس .

وأوضح أنه في حالة الوصول إلى نوع من العلاج الجيني، سيقوم بالقضاء على ذلك المرض ، دون الاعتماد على نقل نخاع العظام معلقا :" أطباء الصين يجرون تلك المعادلة، ولكن من الصعب الوصول إلى نتائج نهاية ".

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