شفاء ثاني مريض في العالم من الإيدز

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إن مرض الإيدز لم يعد مرعبًا كما كان، موضحًا أنه أصبح من الأمراض الخاضعة للسيطرة عليه.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم شفاء ثاني مريض في العالم من مرض الإيدز، وذلك عن طريق نقل خلايا جذعية مستخرجة من نخاع العظام من متبرع مقاوم للفيروس .



