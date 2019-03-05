افتتاح معرض ألوان الروح بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

في إطار دور جامعة حلوان في نشر الثقافة الفنية في المجتمع المحيط نظمت كلية التربية الفنية بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة معرض"ألوان الروح".





أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن المعرض يهدف إلي نشر الثقافة الفنية باعتبار أن الفن أداةً من أدوات نشر الثقافة علي جميع النواحي، إضافةً إلى مساهمته بشكلٍ فعّال في رفع المستوى الجمالي في المجتمع على جميع الأصعدة، حيث أن الفن وسيلة للحوار وهو يقوم بتوصيل رسائل روحية لكل البشر ويجعل الإنسان أكثر رقيا وتميزا.



وتقدم الفنانة نادية وهدان أستاذ الرسم والتصوير بالكلية خلال المعرض تجربة جديدة من خلال استخدام تقنية الواقع المعزز رقميا والدمج بين الواقع المادي والواقع الافتراضي وتبحث الفنانة خلال المعرض عن ألوان الروح، ولا تعني الألوان باعتبارها مثير بصري بل تعني الاختلاف فالبشر ألوان مختلفة في كل شئ ثقافتهم ومعتقداتهم واختياراتهم وحتى لونهم المفضل، وإذا أظهرت الروح تفضيل لون معين فإنها تطابق هذا اللون مع الشخص المحب له لآن الحياة مليئة بروح التفاعل التي تتداخل فيها أنماط الشخصيات مع البيئة المحيطة.



أفتتح المعرض بحضور الدكتور عميد كلية التربية الفنية والدكتورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبعض من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية.