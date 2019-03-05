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رياضة

توتنهام يفرض التعادل على بروسيا دورتموند.. ويضعف آماله في دوري الأبطال

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:06 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهى الشوط الأول، بين فريقي بروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الإنجليزي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "سيجنال أيدونا بارك" في ألمانيا، بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ولم يشهد الشوط الأول بين الفريقين، أي فرص خطيرة تُذكر على المرمى، وانحصر اللعب في منتصف الملعب، إلا أن فريق بروسيا ظهر أخطر لكن بدون أي تهديد على شباك توتنهام.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين في إنجلترا، انتهى بنتيجة 3-0 لصالح توتنهام.

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