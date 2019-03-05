الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على حركة إسلامية موالية لإيران

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة النجباء الإسلامية المتشددة التي تضم نحو عشرة آلاف مقاتل بزعامة أكرم الكعبي وتنشط هذه الحركة في العراق وسوريا وهي موالية لإيران.



وذكرت رويترز خلال 2017 أن الحركة تساعد طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وجاهر قادتها بدعم إيران.



وتتنامي مخاوف واشنطن بشأن هذه الجماعة. ففي سبتمبر، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، قانون (عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران) الذي يستهدفها وجماعة أخرى. وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعا مماثلا في يناير كانون الثاني.



وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2008 على الكعبى لتهديده أمن العراق واستقراره.