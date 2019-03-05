ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على حركة إسلامية موالية لإيران

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:29 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة النجباء الإسلامية المتشددة التي تضم نحو عشرة آلاف مقاتل بزعامة أكرم الكعبي وتنشط هذه الحركة في العراق وسوريا وهي موالية لإيران.

وذكرت رويترز خلال 2017 أن الحركة تساعد طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وجاهر قادتها بدعم إيران.

وتتنامي مخاوف واشنطن بشأن هذه الجماعة. ففي سبتمبر، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، قانون (عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران) الذي يستهدفها وجماعة أخرى. وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعا مماثلا في يناير كانون الثاني.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2008 على الكعبى لتهديده أمن العراق واستقراره.

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لإقدام جدة على قتل حفيدها بسبب التبول اللاإرادي

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

شاهد.. انهيار ثلجي يفاجئ السيارات على طريق عام في أمريكا

شاهد.. رد فعل جماهير الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية

حسام البدري يوجه دعوة لكل الأندية المصرية

استبدل قميصه برقم 8 لخديعتهم.. قصة مراوغة أسطورة الأهلي لأشهر الأندية الألمانية

مطربة شهيرة تتعرض للضرب من حبيبها في بث مباشر على انستجرام.. فيديو

حسام البدري يوضح حقيقة ترك منصبه فى بيراميدز والعودة للتدريب

رئيسا مجلتي الأهلي والزمالك يتفقان على وثيقة لنبذ الخلاف

الأرصاد: الأمطار الغزيرة والرعدية مستمرة غدًا وهذا هو موعد تحسن الطقس

ريال مدريد يسجل وأياكس يعاقب الملكي بالهدف الرابع.. فيديو

لاعب برشلونة لـ صدى البلد: الواسطة سبب رحيلي عن مصر.. والعودة للأهلي أو الزمالك محل دراسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر
ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة
هشام طلعت مصطفى: أسعار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ فيها
رزق: المؤسسات الصحفية ليست في صراع مع الحكومة وهدفنا التعاون من أجل المهنة
فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟