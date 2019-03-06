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حوادث

مجلس الدولة يدخل تعديلات دستورية على قانون الجمارك

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد زهير
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الجمارك من وزارة المالية لمراجعته وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع لإرساله الى البرلمان لإقراره.

قال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم انتهى الأسبوع الماضى من مراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

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