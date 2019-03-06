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اقتصاد

التخطيط: نعكف على تطوير البنية المعلوماتية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:10 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي
أكدت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تعمل علي تطوير البنية المعلوماتية لبناء مجتمع معلوماتي متكامل .

وأوضحت في تصريحات لها، أن ذلك الإجراء يسعى لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية لدعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واشارت الي ان تلك التوجهات تأتي على رأس المشروعات التي يتم تنفيذها تحت هذا المحور مشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل 21 جهة حكومية عليه بما حقق وفرا ماليا، وكذا مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ولأول مرة لدينا حصر لحظي للسكان "الساعة السكانية" بما يفيد في التخطيط القومي.

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