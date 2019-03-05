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أخبار البلد

ضياء رشوان يشكر رئيس الوزراء بعد الموافقة على زيادة بدل الصحفيين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:06 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، الشكر لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ، بعد إعلان المتحدث باسم مجلس الوزراء موافقة رئيس الوزراء، على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقدم للصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، من أعضاء نقابة الصحفيين.

وكتب رشوان على صفحته الرسمية على الفيس بوك، تأكيدًا لما سبق إعلانه من قبل، الحكومة وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقدم للصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، من أعضاء نقابة الصحفيين.

كان الكاتب رشوان، المرشح، أكد فى وقت سابق إن الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بواقع 25% لم يستخدمه كورقة للمنافسة على المنصب.
ضياء رشوان يشكر رئيس الوزراء بعد الموافقة على زيادة بدل الصحفيين

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